В школах РФ появится внеурочный курс по оказанию первой помощи

Внеурочный курс «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больным» появится в школах России, он предназначен для учеников 10-11 классов. Его программа появилась в реестре на сайте Минпросвещения РФ.

Предполагается, что курс поможет школьникам получить знания и навыки в сфере оказания первой помощи. Его программа рассчитана на 35 часов и предусматривает проведение лекций, бесед, мастер-классов, практических занятий, решение ситуационных задач, консультации педагога и психолога.