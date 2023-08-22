Коллега погибшего в Москве гида по коллекторам сообщил, что тот не был диггером

Гид Константин Филиппов, который погиб вместе с туристической группой в коллекторе в Москве, не был диггером. Его коллега Даниил Давыдов сообщил РИА Новости, что тот не любил спускаться под землю и вел экскурсии только ради денег.

© m24.ru

"Он не очень давно под землей, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало, он просто проводил экскурсии и зарабатывал", – заявил Давыдов.

Как утверждает коллега гида, опыт проведения экскурсий по коллекторам у Филиппова был около трех лет.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе было восемь человек, тела последних из них обнаружили днем 22 августа.