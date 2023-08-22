Воробьев: качество жизни во многом определяет образование

Воробьев и Мединский открыли форум педагогов Подмосковья
Администрация Подмосковья старается искать современные методики, обсуждать их и внедрять в самых разных школах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии форума педагогов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Абсолютное большинство команд учителей уже начало подготовку и сегодняшняя наша традиционная встреча, по сути, дает профессиональный старт к учебному году. Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование.
Человек, обладающий знаниями, имеет перспективы в будущем. И весь вопрос – какие шансы дает система образования на реализацию потенциала ребенка. Мы стараемся искать современные методики, обсуждать их и внедрять в самых разных школах», — сказал Воробьев.
Лучшие образовательные учреждения в 2023-м: первое место - Физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, второе – Дмитровская гимназия «Логос», третье - Балашихинский лицей. Таким образом, топ-3 остался неизменным по сравнению с прошлым годом.
«Спасибо за высокую оценку труда нашего коллектива, он, действительно, отработал в прошлом учебном году очень здорово. Особая благодарность правительству Московской области, министерству образования региона, администрации Долгопрудного, которые оказали нам огромную поддержку и материальную, и моральную, что помогло нам остаться на первом месте», — рассказала директор Физико-математического лицея №5 Нина Маринина.
Губернатор также вручил дипломы «Абсолютный лидер образования Московской области в 2023 году» директорам гимназии им. Примакова Майе Майсурадзе и Физтех-лицея им. Капицы Марине Машковой.
Кроме того, помощник президента РФ Владимир Мединский выступил на Форуме с лекцией «Новые учебники истории: факты и смыслы».
«Впервые за многие годы старшим классам предстоит учить историю по единому государственному учебнику, он в 4 томах. Задача была – сделать его интересным, иллюстративным, чтобы учебник стал ключом, открывающим дверь в историю. Мы исходили из того, что история наша едина, последовательна и неделима – нет периодов, которые нужно осуждать или зачеркивать, все это было», — сказал Мединский.
Форум педагогов завершится 25 августа. В этом году он проходит сразу на нескольких площадках.