Воробьев: качество жизни во многом определяет образование

«Впервые за многие годы старшим классам предстоит учить историю по единому государственному учебнику, он в 4 томах. Задача была – сделать его интересным, иллюстративным, чтобы учебник стал ключом, открывающим дверь в историю. Мы исходили из того, что история наша едина, последовательна и неделима – нет периодов, которые нужно осуждать или зачеркивать, все это было», — сказал Мединский.