В Роспотребнадзоре заявили о становлении COVID-19 сезонной инфекцией

COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

©

«COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается», — заявили там.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в осенний период традиционно возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. Их росту также способствует массовое возвращение из отпусков и завершение каникул у школьников и студентов.

В результате из-за увеличившихся контактов между людьми более активно передаются респираторные вирусы, в том числе COVID-19.