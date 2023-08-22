Старшеклассников научат перевязывать раны и проводить реанимацию

Школьников 10-11-х классов научат оказывать первую помощь в рамках внеурочного курса «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больным». Об этом говорится в рабочей программе курса, опубликованной в реестре примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения.

В документе говорится, что программа курса рассчитана на 35 часов, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения ситуационных задач, консультации педагога и психолога. Она может быть реализована в течение одной недели с обучающимися 10 или 11 классов, если занятия по ней проходят ежедневно.

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Курс будет состоять из четырех разделов. Первый — «Оказание первой помощи» — будет посвящен общей последовательности действий на месте происшествия. При изучении этого раздела старшеклассников научат приемам экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, его перемещения, приемам искусственного дыхания, массажа сердца, остановки кровотечения, наложения повязок, в том числе при ожогах, первой помощи при переломах и другим вещам.

Второй раздел — «Обучение оказанию первой помощи». В рамках его изучения ученикам, в частности, расскажут о нормативно-правовом регулировании оказания первой помощи в России, правах, обязанности и ответственности при оказании первой помощи. На уроках проанализируют конкретные неотложные ситуации с наличием пострадавших и принятие решений, проведут имитационный тренинг, решат ситуационные задачи, также будет испробовано современное учебное оборудование по оказанию первой помощи.

При изучении третьего раздела — «Основы ухода за больным» — школьники изучат темы санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях, этики медицинского работника, научатся измерять пульс, артериальное давление, вести температурный лист, также их научат основам ухода за тяжелобольными, наблюдению за больным человеком дома и в палате, в том числе гигиенической обработке тяжелобольного, профилактике пролежней.

Четвертый раздел курса будет посвящен итоговому контролю. Он завершается зачетом в форме решения ситуационных задач с использованием наглядных пособий и условных пострадавших и больных, а также проведением занятия по первой помощи.