В Подмосковье назвали лучшие школы региона

Лучшие школы Подмосковья назвали в рамках областного педагогического форума, который открыли помощник президента Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщил Telegram-канал 360tv.

Так, абсолютными лидерами стали физтех-лицей имени Капицы и гимназии имени Примакова. Лучшими школами признали физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, гимназию «Логос» в Дмитрове и Балашихинский лицей.