Какой сегодня церковный праздник – 22 августа

Ежедневно отмечаются сразу несколько церковных праздников. Существует особый православный календарь, в котором записаны даты всех событий, которые празднует православная церковь.

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Какие церковные праздники отмечают 22 августа, читайте в материале «Рамблера».

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День памяти Матфея Змеесоса

Сегодня православная церковь почитает память апостола Матфия, Вифлеемского мученика за Христа. Апостол Матфий родился в 1 веке в Вифлееме. Он происходил из поколения Иудинов и постигал Закон Божий. Его духовным наставником был Симеон Богоприимец.

Позже он встретился с Иисусом и решил стать его учеником, отвергнув земные блага и удовольствия. За свою преданность Матфий был избран апостолом вместо Иуды и был удостоен дара исцеления.

Со временем праздник получил другое название – Матфий Змеесос. По древнему поверью в этот день змеи были особенно опасны, нападали на коров, высасывая молоко. Чтобы обезопасить скот, люди старались не выпускать его со двора в этот день.

Что нельзя делать в день памяти Матфея Змееоса?

Не стоит суетиться, начинать крупные проекты – лучше сосредоточиться на рутинных задачах. Нельзя переключаться с одного дела на другое, не закончив первое.

Не рекомендуется пить и много есть в этот день. Постарайтесь не хвастаться своими успехами и не ссориться с близкими.

Также в этот день традиционно остерегались ходить в лес из-за змей.

Не рекомендовалось пить различные отвары из трав, которые, по поверью, становились ядовитыми. Возможно, это связано с одним из эпизодов, описанным в житие святого Матфия.

День памяти Филарета Гумилевского

Черниговский архиепископ отличался необыкновенным трудолюбием и работоспособностью. Он участвовал в открытии приходов и постройке церквей.

Филарет был библеистом и историком, создал более 159 трудов для православной церкви. Фамилию Гумилевский получил из-за небольшого роста.

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