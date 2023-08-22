Какой сегодня церковный праздник – 22 августа
Ежедневно отмечаются сразу несколько церковных праздников. Существует особый православный календарь, в котором записаны даты всех событий, которые празднует православная церковь.
Какие церковные праздники отмечают 22 августа, читайте в материале «Рамблера».
День памяти Матфея Змеесоса
Сегодня православная церковь почитает память апостола Матфия, Вифлеемского мученика за Христа. Апостол Матфий родился в 1 веке в Вифлееме. Он происходил из поколения Иудинов и постигал Закон Божий. Его духовным наставником был Симеон Богоприимец.
Позже он встретился с Иисусом и решил стать его учеником, отвергнув земные блага и удовольствия. За свою преданность Матфий был избран апостолом вместо Иуды и был удостоен дара исцеления.
Со временем праздник получил другое название – Матфий Змеесос. По древнему поверью в этот день змеи были особенно опасны, нападали на коров, высасывая молоко. Чтобы обезопасить скот, люди старались не выпускать его со двора в этот день.
Что нельзя делать в день памяти Матфея Змееоса?
Не стоит суетиться, начинать крупные проекты – лучше сосредоточиться на рутинных задачах. Нельзя переключаться с одного дела на другое, не закончив первое.
Не рекомендуется пить и много есть в этот день. Постарайтесь не хвастаться своими успехами и не ссориться с близкими.
Также в этот день традиционно остерегались ходить в лес из-за змей.
Не рекомендовалось пить различные отвары из трав, которые, по поверью, становились ядовитыми. Возможно, это связано с одним из эпизодов, описанным в житие святого Матфия.
День памяти Филарета Гумилевского
Черниговский архиепископ отличался необыкновенным трудолюбием и работоспособностью. Он участвовал в открытии приходов и постройке церквей.
Филарет был библеистом и историком, создал более 159 трудов для православной церкви. Фамилию Гумилевский получил из-за небольшого роста.
Успенский пост
- Соловецких святых. Это более двадцати священнослужителей Соловецкой обители.
- Мученика Антония Александрийского. Антоний жил в Александрии и подвергался гонениям за православную веру, был сожжен.