Открылся Международный конгресс членов молодежных крыльев политических партий
В Оренбурге состоялось открытие Международного конгресса членов молодежных крыльев политических партий, организованного Международным молодежным центром РУДН при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Конгресс пройдет на полях Международного молодежного форума «Евразия Global», цель которого – объединение членов молодежных крыльев политических партий для включения молодежи в процесс разработки решений глобальных вызовов XXI века. Также в рамках первого дня Конгресса состоялась презентация Всемирного фестиваля молодежи.
В своем обращении к участникам Конгресса министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул важность межпартийного диалога.
«Сегодня, когда ситуация в мире серьезно осложнилась вследствие деструктивной линии государств коллективного Запада, весьма востребованы усилия тех, кто способен внести полезный вклад в выработку созидательных стратегий международного развития. В этом контексте все более значимую роль играет межпартийная дипломатия, включая ее молодежное измерение», — заявил министр.
Ключевыми задачами Конгресса являются создание условий для диалога и установления контактов между представителями молодежных крыльев политических партий России и зарубежных стран, а также создание условий для разработки совместных проектов.
«Сегодня развитие межпартийного международного диалога — один из основных элементов построения многополярной системы. В основе формирования новой картины мира должны быть заложены интересы всех государств. В этой связи сотрудничество стран преимущественно «незападного мира», в частности, межпарламентское и межпартийное взаимодействие, становится новым ключевым инструментом укрепления многополярных, демократических начал межгосударственного общения. Убежден, что именно в процессе межпартийного общения и коллективного обсуждения молодыми поколениями современных вызовов зарождаются будущие их решения. Отдельно хочу подчеркнуть, что ЛДПР делает большую ставку на развитие партнерства со всеми зарубежными политическими партиями, готовыми к конструктивному открытому диалогу. Наша партия последовательно отстаивает сбалансированную политику во многих сферах жизни в соответствии с государственными интересами, и мы знаем, что многие иностранные партии поддерживают подобный курс», – подчеркнул в своем обращении к делегатам глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, поддержал проведение Конгресса и указал на особую значимость мероприятия: «Политические партии являются мостом между обществом и государством, выразителями чаяний граждан, поэтому межпартийная дипломатия представляет собой важное измерение публичной дипломатии».
В Конгрессе примут участие 80 представителей молодежных крыльев 30 российских и иностранных политических партий, включая 40 представителей из 23 зарубежных стран. Среди делегатов – национальный секретарь молодежного крыла правящей партии Индии «Бхаратия джаната парти» Нингтхуджам Нонгпокнгангбанба, второй заместитель Председателя Исламской политической партии Ирана «Моталефех» по международным делам Тинаитехрани Мохаммад Махди, заместитель руководителя молодежного крыла Партии народной справедливости Малайзии Мухаммад Камил Абдул Муним, председатель Молодежной лиги правящей партии Демократической Республики Конго «Союз за демократию и социальный прогресс» Кристиан Луму Лукуса, национальный секретарь Итальянской коммунистической федерации молодежи Маттео Поире, секретарь по вопросам молодежи Национального исполнительного комитета мексиканской партии «MORENA» Алехандро Поррас Марин и многие другие.
«Минобрнауки России ежегодно проводит и поддерживает свыше 70 мероприятий в сфере международного молодежного сотрудничества. Участие в этих событиях принимают более пяти тысяч российских и иностранных студентов. Практика показала, что такие международные встречи помогают выстроить крепкие дружеские связи между людьми и в конечном счете между государствами. На международных молодежных форумах молодые люди обмениваются идеями и проектами, опытом, находят единомышленников. Конгресс в Оренбурге собрал прогрессивных представителей молодого поколения, неравнодушных и готовых становиться соавторами будущего через диалог с государством и обществом, через законодательные инициативы, личное деятельное участие в различных сферах. Уверена, что участникам из России будет чем поделиться с зарубежными коллегами из 23 стран, которые решили поддержать этот международный конгресс, найти возможность для конструктивного общения и реализации будущих совместных проектов», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
В программу Конгресса включены лекционная часть, проведение круглых столов и встреч с представителями государственных органов Российской Федерации, а также разработка решений глобальных вызовов в группах и последующее представление данных решений.
Первый заместитель директора Международного молодежного центра РУДН Арег Агасарян подчеркнул, что «данный конгресс является одним из серии мероприятий Международного молодежного центра, направленных на работу с молодыми профессионалами, лидерами общественного мнения».
«Молодежь, особенно политически активная и созидательная, является той движущей силой, которая будет формировать архитектуру нового многополярного мира, создавать те альтернативные форматы, институты и стандарты, которые обеспечат более справедливое будущее для всех. Важную роль в этих процессах играют политические партии как значимые общественно-политические институты, и наша задача состоит в том, чтобы выстраивать отношения с конструктивно настроенными молодыми политиками по всему миру. На такой диалог мы видим огромный спроси среди большинства стран», — добавил он.
Основная тематика программы Конгресса сосредоточена на следующих вопросах: роль политических партий и законодательных органов в процессе строительства многополярного миропорядка, значение молодежных крыльев политических партий, международное межпартийное сотрудничество в контексте преодоления современных геополитических разломов, мировая продовольственная проблема, проблема бедности, проблема экологии и демографическая проблема.