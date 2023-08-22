Открылся Международный конгресс членов молодежных крыльев политических партий

«Минобрнауки России ежегодно проводит и поддерживает свыше 70 мероприятий в сфере международного молодежного сотрудничества. Участие в этих событиях принимают более пяти тысяч российских и иностранных студентов. Практика показала, что такие международные встречи помогают выстроить крепкие дружеские связи между людьми и в конечном счете между государствами. На международных молодежных форумах молодые люди обмениваются идеями и проектами, опытом, находят единомышленников. Конгресс в Оренбурге собрал прогрессивных представителей молодого поколения, неравнодушных и готовых становиться соавторами будущего через диалог с государством и обществом, через законодательные инициативы, личное деятельное участие в различных сферах. Уверена, что участникам из России будет чем поделиться с зарубежными коллегами из 23 стран, которые решили поддержать этот международный конгресс, найти возможность для конструктивного общения и реализации будущих совместных проектов», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.