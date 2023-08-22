Россельхознадзор принял меры из-за бактерий в курином фарше

В Россельхознадзоре приняли меры из-за проверки куриного фарша, проведенной Роскачеством. Об этом сообщает РИА Новости.

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Летом 2023 года в Роскачестве проверили 18 торговых марок куриного фарша из десяти российских регионов. В большинстве из них были обнаружены сальмонеллы, бактерии группы кишечных палочек или превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Лишь две марки были признаны высококачественными.

Информацию о результатах исследования направили в Россельхознадзор.

В Роскачестве рассказали, что Россельхознадзор направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО «Мясновъ-77», ООО «Городской супермаркет», АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Воловский бройлер».

Также сотрудники Россельхознадзора совершили профилактический визит в АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, а на предприятии «Ярославский бройлер» провели консультирование.