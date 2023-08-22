Россельхознадзор принял меры из-за бактерий в курином фарше
В Россельхознадзоре приняли меры из-за проверки куриного фарша, проведенной Роскачеством. Об этом сообщает РИА Новости.
Летом 2023 года в Роскачестве проверили 18 торговых марок куриного фарша из десяти российских регионов. В большинстве из них были обнаружены сальмонеллы, бактерии группы кишечных палочек или превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Лишь две марки были признаны высококачественными.
Информацию о результатах исследования направили в Россельхознадзор.
В Роскачестве рассказали, что Россельхознадзор направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО «Мясновъ-77», ООО «Городской супермаркет», АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Воловский бройлер».
Также сотрудники Россельхознадзора совершили профилактический визит в АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, а на предприятии «Ярославский бройлер» провели консультирование.
По данным Роскачества, на ООО «Чернышихинский мясокомбинат» выявили неоднократные нарушения сертификации продукции. Эту информацию передали в Комитет ветеринарии Нижегородской области «с рекомендацией о приостановке регистрации пользователя государственной ветеринарной экспертизы».