Закрытие аэропортов в Москве: как проверить свой рейс, где получить информацию о ситуации

Сегодня были временно приостановлены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово «в целях обеспечения безопасности». Как узнать, отменен ли ваш рейс, и что делать в случае закрытия аэропорта, разбирался «Рамблер».

По данным Росавиации, полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово были ограничены сегодня ночью. 9 пассажирских рейсов было перенаправлено в запасные аэропорты. В Домодедово заявили, что аэропорт вводил ограничения на вылет и прием бортов с 1:37 до 3:10. Всего в московских аэропортах был задержан 31 рейс, еще семь отменили, отмечает РБК.

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В свою очередь в Минобороны уточнили, что сегодня ночью была предотвращена атака беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА были подавлены средствами ПВО над территорией Московской области.

На фоне атак беспилотников на Москву и Московскую область в аэропортах столицы вводились ограничения на вылет и прилет и 21 августа. Нарушения в графике вылетов и прилетов самолетов были отмечены во Внуково, Домодедово и Шереметьево. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», были задержаны или отменены более 90 рейсов.

Как узнать, отменен ли рейс?

Для того, чтобы сориентироваться в ситуации и не ехать в аэропорт в случае переноса вылета или отмены рейса, стоит посетить официальный сайт авиакомпании, которая должна осуществить перелет. Там необходимо ввести номер рейса в соответствующую форму и узнать актуальную информацию.

Также можно воспользоваться приложением авиакомпании для мобильных устройств, либо позвонить в контактный центр и узнать данные о рейсе у оператора.

Важно отметить, что информация о состоянии рейса может измениться, поэтому рекомендуется проверять его на предмет обновлений в самый последний момент перед отправлением в аэропорт, отмечает WMbild.

Также информация об отменах и переносах рейсов оперативно размещается на сайте аэропорта. Например, онлайн-табло аэропорта Внуково показывает в режиме реального времени, что задержанные сегодня ночью рейсы были отправлены после пяти утра.

Если же перенос времени вылета самолета застал вас в аэропорту, то о ситуации можно узнать на информационной стойке авиакомпании.

Еще один способ проверки времени вылета рейса — специальные сайты по отслеживанию самолетов. Например, FlightAware или Flight Radar.

На что можно рассчитывать, если рейс задержали?

Обязанности авиаперевозчиков регулируются Федеральными авиационными правилами «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», а также Воздушным Кодексом РФ, напоминает Роспотребнадзор.

Пассажиры рейсов, вылет которых был отложен, имеют ряд привилегий. В частности, вне зависимости от того, насколько задержан вылет самолета, всем пассажирам с маленькими детьми (до 7 лет) должна быть предоставлена комната матери и ребенка.

При задержке рейса на два часа и более пассажиру обязаны предоставить право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки.

Если рейс задержан на четыре часа и более, то авиакомпания должна обеспечить пассажиров горячим питанием. А в случае задержки самолета на 8 часов и более в дневное время (6 и более в ночное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице.

Для этого необходимо найти в аэропорту представителя авиакомпании, получить от него отметку о задержке рейса, а также талоны на питание (или напитки, или гостиницу).

«В случае если не нашли представителя авиакомпании, вы можете поставить отметку у сотрудника аэропорта, для этого обратитесь на стойку информации. Отметку ставят на маршрутную квитанцию. Сюда же ставят печати о выдаче напитков, питания», - напоминает Роспотребнадзор.