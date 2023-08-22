Заболеваемость COVID-19 в России выросла  более чем на 16%

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 16,1%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Рост заболеваемости зафиксирован в 42 регионах, при этом в 19 субъектах этот показатель превышает средний по стране. Число госпитализированных с COVID-19 за неделю выросло на 3,1%, до 1002. Увеличение числа госпитализаций произошло в 28 регионах. Сообщается также о снижении числа выздоровевших.

Так, за последнюю неделю после коронавируса выздоровели 2769 человек, что ниже на 5,6% показателя прошлой недели. Умерло 34 человека.