Полярники в Арктике развернули огромный российский триколор

Участники экспедиции дрейфующей полярной станции "Северный полюс - 41" развернули на льду Северного Ледовитого океана триколор площадью 1,4 тыс. кв. м в честь Дня государственного флага РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), проводящего экспедицию.

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"В честь Дня государственного флага РФ на дрейфующей станции "Северный полюс - 41" Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули российский триколор размером 1 423 кв. м. Торжественная акция организована в рамках проекта "Все стихии", в ходе которого флаг РФ разворачивается в самых экстремальных условиях и знаковых местах планеты: в воздухе, на воде, на вулкане и на земле - на Кавказе и на Камчатке, в Сибири и в Крыму, в Антарктиде и в Арктике", - рассказали в пресс-службе.

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Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана ученые ААНИИ выбрали безопасный участок ледового поля. Два рейса вертолета Ка-32 доставили 24 полярника к месту проведения мероприятия с ледостойкой платформы "Северный полюс" и научно-экспедиционного судна "Академик Трёшников". Государственный флаг России развернули в точке с координатами 83.31° с. ш., 51.48° в. д.

Длина развернутого на дрейфующей станции "Северный полюс - 41" государственного флага Российской Федерации составляет 4 807 см, а ширина - 2 960 см.

"От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает 4 км. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор", - отметил директор ААНИИ Александр Макаров.

Об экспедиции

Экспедиция "Северный полюс - 41" стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс - 1") начала работу 21 мая 1937 года.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции "СП-40" эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет. В 2022 году программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс".