ВЦИОМ: чаще всего россияне ассоциируют страну с государственной символикой

"Чаще всего гордость и восхищение испытывают в отношении гимна Российской Федерации - 72%, тогда как в отношении флага и герба - 68% и 64% соответственно. Доля симпатизирующих государственным символам варьируется от 14% до 18%, безразличных к ним - от 9% до 13%. Негативные чувства (антипатия, раздражение, стыд) они вызывают лишь в единичных случаях - флаг в 4%, герб и гимн - в 3%", - говорится в материалах опроса.