Исследование Rambler&Co. 43% россиян не любят «войсы» и «кружочки» в рабочих чатах

Согласно опросу, 28% скрывают некоторые посты в соцсетях от коллег и руководства.

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По данным Mediascope, 81% россиян пользуется интернетом каждый день более четырех часов и 19% этого времени проводит в соцсетях (данные – 05.2023). Аудитория мессенджеров и социальных сетей продолжает расти. С такой активностью всё сложнее становится разграничивать личное и рабочее общение в рамках одной платформы. Медиахолдинг Rambler&Co опросил почти 160 тысяч интернет-пользователей, чтобы узнать, как они решают деловые вопросы там, где всё располагает к неформальному общению.

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Около половины (44%) опрошенных россиян, имея все возможные контакты человека, предпочтут именно позвонить по рабочим вопросам. 26% напишут на электронную почту, 24% – в мессенджер, 6% – в соцсети.

50% респондентов не считают себя активными пользователями соцсетей – они больше читают других, чем выкладывают посты сами. 22%, напротив, показывают в них свою жизнь открыто и для всех. 16% скрывают личные публикации от всех коллег, а 12% – только от руководства.

При этом 74% выступают за полное разграничение личных и рабочих социальных сетей. 13% готовы писать о работе в персональных аккаунтах, если повод положительный, 10% – если отрицательный. 3% используют свои соцсети только для всестороннего освещения своей трудовой деятельности.

Для 43% респондентов абсолютно неприемлемо общаться в рабочей переписке с помощью голосовых и видеосообщений. 24% считают их допустимыми только в чатах с близкими коллегами, но не с деловыми партнёрами. 19% не видят ничего плохого в присутствии «войсов» и «кружков» в рабочих чатах, каждый десятый (10%) использует их только если заняты руки и надо ответить срочно, а 4% – если есть функция текстовой расшифровки.

По поводу эмодзи ситуация схожа: 43% считают их недопустимыми в рабочих переписках, но столько же (43%) используют, если давно знакомы с коллегами или партнёрами. 9% ставят смайлы только после того, как собеседник первым их прислал, 5% пишут сразу с эмодзи.

Большинство (60%) уверены, что присылать сообщения с деловыми вопросами нужно только в рабочее время. Четверть (25%) прибавляют к этому времени «запас» – около 1-2 часов, 12% готовы беспокоить коллег в любое время суток. 3% вне рабочего дня пользуются функцией отложенных сообщений.