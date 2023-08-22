Число побывавших в Испании россиян выросло на 73% в первой половине года

Число российских туристов, посетивших Испанию за первые шесть месяцев 2023 года, выросло почти на 73% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в отделе туризма посольства королевства в Москве.

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По его информации, "155 052 российских туриста посетили Испанию в первом полугодии 2023 года, что почти на 73% больше, чем за аналогичный период 2022 года". Тем не менее эта цифра заметно ниже показателя, который предшествовал пандемии. Так, за первые шесть месяцев 2019 года более 574 тыс. гостей из РФ побывали в пиренейском королевстве.

Всего россияне потратили в Испании в первой половине 2023 года более €274 млн. Средние расходы на человека составили €1 768.

"Намерение Испании состоит в том, чтобы способствовать восстановлению туристического потока [из РФ], когда для этого будут созданы условия", - добавили в отделе туризма посольства королевства.

Как в марте корреспонденту ТАСС сообщали в посольстве РФ в Мадриде, число российских туристов, посетивших Испанию, снизилось в 2022 году более чем на 1 млн по сравнению с допандемийным 2019 годом. В диппредставительстве поясняли это, в частности, закрытием прямого авиасообщения между двумя странами и заметным усложнением испанцами визовых формальностей.