В России запретят продажу вейпов с ароматизаторами с марта 2024 года
Продажу вейпов с ароматизаторами могут запретить в России с 1 марта 2024 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Среди запрещенных добавок числятся: пищевые ароматизаторы, в том числе ваниль, пряности, имбирь, корица, а также подсластители. Кроме того, под запрет попали такие добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность.
Также в список попали биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список должен опубликовать Минздрав 1 сентября. Такое решение может привести к возникновению рынка незаконной торговли, где товары не будут соответствовать требуемому качеству и сокращению налоговых отчислений в бюджет, передает издание.
В начале августа в Госдуме предложили запретить ароматические добавки для вейпов. Законопроект предполагает запрет продажи всех искусственных и натуральных ароматических и пищевых добавок, которые могут создать впечатление, что содержащая никотин продукция наносит меньше вреда здоровью или и вовсе полезна.
В Госдуме хотят добиться полного запрета вейпов в России. Политики вспоминают зарубежный опыт и хотят насовсем отказаться от электронных сигарет.