Продажу вейпов с ароматизаторами могут запретить в России с 1 марта 2024 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Среди запрещенных добавок числятся: пищевые ароматизаторы, в том числе ваниль, пряности, имбирь, корица, а также подсластители. Кроме того, под запрет попали такие добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность.

Также в список попали биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список должен опубликовать Минздрав 1 сентября. Такое решение может привести к возникновению рынка незаконной торговли, где товары не будут соответствовать требуемому качеству и сокращению налоговых отчислений в бюджет, передает издание.

В начале августа в Госдуме предложили запретить ароматические добавки для вейпов. Законопроект предполагает запрет продажи всех искусственных и натуральных ароматических и пищевых добавок, которые могут создать впечатление, что содержащая никотин продукция наносит меньше вреда здоровью или и вовсе полезна.