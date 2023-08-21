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Спортшкола в Тюменской области выплатит ученику 80 тыс. рублей за травму

В Тюменской области суд обязал спортивную школу выплатить компенсацию морального вреда ученику, который получил на тренировке травму. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Спортшкола в Тюменской области выплатит ученику компенсацию морального вреда за травму
© Газета.Ru

В ведомство обратилась мать мальчика, которая пожаловалась, что ее сын во время тренировки по футболу травмировался — ему потребовалось длительное лечение в больнице.

Прокуратура провела проверку и установила, что покрытие, на которое упал мальчик, было повреждено и не соответствовало установленным требованиям.

После проверки прокуратура направила иск о взыскании со спортшколы компенсации морального вреда в пользу пострадавшего в размере 80 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Также после проверки учреждение обязали отремонтировать поврежденное напольное покрытие.

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