Предстоятелю УПЦ запретили доступ на территорию Киево-Печерской лавры

"Национальный заповедник создал некие списки, по которым правоохранители пропускают на территорию лавры. В эти списки вошли только священнослужители в звании монахов. Туда не внесли семинаристов и других послушников монастыря, которые теперь не могут выйти за территорию лавры, потому что их обратно не пропустят. Также доступ на территорию лавры запрещен предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию и управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию", - сказал Климент в комментарии изданию "Страна".