Назван самый комфортный для жизни город

На август 2023 года нидерландскую Гаагу назвали самым комфортным для жизни городом. Об этом стало известно из рейтинга сервиса Numbeo.

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Сервис обновляет данные в режиме реального времени. Гаага оказалась на первом месте с индексом в 215,9. Второе место в рейтинге занял Роттердам, топ-3 списка замкнул Люксембург. Ниже расположились Валенсия, Амстердам, Вена, Хельсинки, Мадрид, Копенгаген и Рейкьявик.

Среди российских городов в рейтинге оказался Нижний Новгород — на 105-м месте. Москва заняла 137-ю позицию, Санкт-Петербург — 160-ю, Екатеринбург — 175-е место. Новосибирск расположился на 181-й строчке.