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Назван самый комфортный для жизни город

На август 2023 года нидерландскую Гаагу назвали самым комфортным для жизни городом. Об этом стало известно из рейтинга сервиса Numbeo.

Назван самый комфортный для жизни город
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Сервис обновляет данные в режиме реального времени. Гаага оказалась на первом месте с индексом в 215,9. Второе место в рейтинге занял Роттердам, топ-3 списка замкнул Люксембург. Ниже расположились Валенсия, Амстердам, Вена, Хельсинки, Мадрид, Копенгаген и Рейкьявик.

Среди российских городов в рейтинге оказался Нижний Новгород — на 105-м месте. Москва заняла 137-ю позицию, Санкт-Петербург — 160-ю, Екатеринбург — 175-е место. Новосибирск расположился на 181-й строчке.

Ранее эксперты Savills пришли к выводу, что Дубай вытеснил прошлогоднего лидера — Лиссабон — с позиции лучшего города мира для гибридной работы, подразумевающей совмещение удаленного режима с офисным. В тройку лидеров также вошли испанская Малага и американский Майами.

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