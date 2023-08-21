Вассерман назвал модной тему изучения беспилотников

Идея изучать беспилотники в школах является модной, есть много желающих разбираться в устройстве дронов. Об этом 21 августа заявил член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман .

По мнению парламентария, ни одно оружие не может использоваться только как наступательное или оборонительное. В этой связи он выразил уверенность, что будущему поколению придется использовать знания как о применении беспилотников, так и о способах противодействия им.