Вассерман назвал модной тему изучения беспилотников
Идея изучать беспилотники в школах является модной, есть много желающих разбираться в устройстве дронов. Об этом 21 августа заявил член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
По мнению парламентария, ни одно оружие не может использоваться только как наступательное или оборонительное. В этой связи он выразил уверенность, что будущему поколению придется использовать знания как о применении беспилотников, так и о способах противодействия им.
«Тема беспилотников модная, и понятно, что желающих с нею поработать тоже много. Допускаю, что в будущем и ученики помладше будут изучать тему беспилотников, если конфликт на Украине продолжится или США найдут новую площадку для террора против России», — цитирует News.ru Вассермана.
Как писала «Парламентская газета», ранее сообщалось о включении темы беспилотников в новый курс начальной военной подготовки в школах. Отмечается, что школьников также познакомят с ведением разведки с использованием БПЛА.