Врачи рассказали о состоянии потерявшей сознание стюардессы

Стюардесса, потерявшая сознание из-за остановки сердца во время рейса, находится в стабильном состоянии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета здравоохранения Волгоградской области.

В пресс-службе отметили, что стюардесса в настоящее время проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы №25 Волгограда.

«Состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, экстренно посадили в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы.

Инцидент произошел после взлета лайнера. Одним из пассажиров оказался руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин.