Врачи рассказали о состоянии потерявшей сознание стюардессы
Стюардесса, потерявшая сознание из-за остановки сердца во время рейса, находится в стабильном состоянии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета здравоохранения Волгоградской области.
В пресс-службе отметили, что стюардесса в настоящее время проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы №25 Волгограда.
«Состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет», - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, экстренно посадили в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы.
Инцидент произошел после взлета лайнера. Одним из пассажиров оказался руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин.
Он не растерялся и сделал стюардессе непрямой массаж сердца. В Волгограде девушку забрали врачи скорой помощи.