В российском городе уничтожили высаженные бывшим президентом Франции деревья

Деревья росли в частном секторе на улице Кубинской в Краснооктябрьском районе. Всего тополей было 20, уничтожены были последние 3. Согласно городской легенде, в декабре 1944 года их посадил первый президент Франции. Официальные данные подтверждают, что в тот период де Голль посещал местность, однако доподлинно неизвестно, приложил ли он руку к посадке деревьев.