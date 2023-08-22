Глава Росздравнадзора получил медаль за спасение стюардессы

Руководитель МЧС РФ Александр Куренков вручил главе Росздравнадзора по Москве и Московской области Роману Курынину медаль «За содружество во имя спасения». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Глава ведомства поблагодарил Курынина за то, что во время инцидента на борту самолета он проявил активную гражданскую позицию.
«Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать вам сегодня награду», — сообщил Куренков.
Накануне Курынин летел на борту самолета из Сочи в Москву. Во время путешествия одна из стюардесс потеряла сознание из-за остановки сердца. Пассажир быстро провел необходимые реанимационные мероприятия, так как по образованию является врачом.
После инцидента самолет экстренно посадили в Волгограде. По словам медиков, женщина проходит обследование.