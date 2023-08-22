Глава Росздравнадзора получил медаль за спасение стюардессы

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Глава ведомства поблагодарил Курынина за то, что во время инцидента на борту самолета он проявил активную гражданскую позицию.

«Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать вам сегодня награду», — сообщил Куренков.

Накануне Курынин летел на борту самолета из Сочи в Москву. Во время путешествия одна из стюардесс потеряла сознание из-за остановки сердца. Пассажир быстро провел необходимые реанимационные мероприятия, так как по образованию является врачом.