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«Почта России» станет проверять личность отправителей

Работники «Почты России» с 1 сентября нынешнего года станут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту. Об этом заявили РИА Новости представители российской компании.

«Почта России» станет проверять личность отправителей
© РИА Новости

По информации «Почты России», верифицировать клиентов также можно будет по водительскому удостоверению или простой электронной подписи.

«Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи...», — уточнили в организации.

Поясняется, что оформить электронную подпись клиенты могут на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

Известно, что новое правило затронет всех регистрируемых почтовых отправлений, среди которых «посылки, заказные письма, бандероли».

«Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023», — добавили в компании.

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