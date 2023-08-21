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Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу на борту самолета Сочи – Москва

Глава столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин, будучи врачом по образованию, спас жизнь стюардессе на борту самолета, выполнявшего рейс СочиМосква. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета
© Москва24

Ранее СМИ писали, что выполнявший рейс самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" был вынужден совершить посадку в Волгограде, поскольку одному из членов экипажа стало плохо после набора высоты.

"Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца", – рассказали в Росздравнадзоре.

Отмечается, что мужчина смог запустить сердце бортпроводницы. После посадки в Волгограде женщину скорой помощью экстренно доставили в местную больницу.

На днях в Панаме совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Latam, один из пилотов которого скончался во время полета. Лайнер выполнял рейс по маршруту США – Чили. На борту судна предпринимались усилия, чтобы спасти жизнь, однако они оказались безуспешными.

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