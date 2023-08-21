Ученый оценил опасность после выявления сибирской язвы в Воронежской области

Очаги сибирской язвы не редко выявляются в России, поэтому случай в Воронежской области не несет серьезных рисков. Об этом сообщил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков изданию Lenta.ru.

Как пишет издание, Чумаков сомневается в том, что инфекция может распространиться по территории РФ, так как ветеринарные службы осуществляют тщательный контроль за очагами сибирской язвы.

Он отметил, что если совсем запустить ситуацию, скот будет болеть, и если из этого стада животные будут перепродаваться, то язва может распространяться, «но реально такая ситуация невозможна при наличии ветеринарных служб».

Вирусолог пояснил, что для распространения сибирской язвы нужно «заниматься хозяйственной деятельностью, разделывать туши зараженных животных». Эта инфекция не так легко передается, добавил биолог.

Ранее в связи с выявленным очагом сибирской язвы на территории Панинского района Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации.