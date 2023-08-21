Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной в августе

Ночь на 21 августа в Петербурге стала самой холодной с начала месяца. Столбики термометров опустились до плюс 11,7 градуса. В дальнейшем жителей города ждет постепенное понижение дневной и ночной температур. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

© Вечерняя Москва

По его словам, вторая декада августа была довольно сухой и солнечной. Среднедекадная температура воздуха составила плюс 19,9 градуса.

Он также отметил, что осадков в городе было совсем мало. Во второй декаде всего 11,9 миллиметра, или 14 процентов от месячной нормы. Солнечная погода сохранялась на протяжении 91,2 часа.

Самым теплым днем стало 16 августа: воздух прогрелся до плюс 28,7 градуса, передает газета «Петербургский дневник».

Накануне, 20 августа, в Москве выпало 60 процентов от месячной нормы августа — 47 мм. Это стало суточным рекордом для 20 августа с 1999 года. Прошлый рекорд по количеству осадков был установлен 20 августа 1999 года — 18,2 мм, передает НСН.