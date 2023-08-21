«Крымэнерго» сообщило о сбое в работе ЛЭП

Аварийное отключение произошло на высоковольтной линии классом напряжения 100 киловольт в Крыму, в результате без света частично оказались жители районов Алушты и Симферополя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Крымэнерго».

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По информации предприятия, причиной перебоев с электричеством стало технологическое нарушение.

«21 августа 2023 года, в 10.05, произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ Аянская — Доброе...» — уточнили в организации.

Как уточнили в «Крымэнергоинформ», сейчас продолжается устранение последствий аварии.

Известно, что специалисты намерены восстановить энергоснабжение в течение двух часов.

До этого в «Крымэнерго» уточняли, что одиннадцать сел на полуострове Крым остались без света из-за непогоды. 29 мая на полуостров обрушились ливни с грозами и градом. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.