Высоковольтная ЛЭП в Крыму отключилась в связи с технологическим нарушением
Аварийное отключение произошло на высоковольтной линии классом напряжения 100 киловольт в Крыму, в результате без света частично оказались жители районов Алушты и Симферополя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Крымэнерго».
По информации предприятия, причиной перебоев с электричеством стало технологическое нарушение.
«21 августа 2023 года, в 10.05, произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ Аянская — Доброе...» — уточнили в организации.
Как уточнили в «Крымэнергоинформ», сейчас продолжается устранение последствий аварии.
Известно, что специалисты намерены восстановить энергоснабжение в течение двух часов.
До этого в «Крымэнерго» уточняли, что одиннадцать сел на полуострове Крым остались без света из-за непогоды. 29 мая на полуостров обрушились ливни с грозами и градом. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.