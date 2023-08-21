В России отсрочили переход на электронные медицинские книжки

Минздрав РФ принял решение о переносе срока перехода на электронные медицинские книжки работников, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

Так, до 1 сентября 2024 года допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе, оформленных на бланках и по форме, которые применялись до дня вступления в силу настоящего приказа с внесением сведений в ранее сформированный реестр выданных личных медицинских книжек.

Приказ Минздрава, предполагающий, что личная медицинская книжка работника формируется в форме электронного документа, начинает действовать с 1 сентября текущего года. При этом документ допускал, что по желанию работника книжку можно выдать на бумажном носителе.