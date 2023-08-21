"Почта России" перестанет принимать некоторые отправления без паспорта

"Почта России" с 1 сентября перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления отправителем паспорта. Об этом говорится в информационном сообщении на сайте почтового оператора.

"С 1 сентября 2023 года изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении, появляющемся на сайте при отправлении заказных писем и бандеролей.

Также для оплаты отправления онлайн и возможности сдачи их без документов необходимо будет подключить сервис "Простая электронная подпись".

Это правило прописано в приказе Минцифры РФ от 17 апреля 2023 года. Согласно приказу, принимать регистрируемые почтовые отправления с 1 сентября будут при условии идентификации отправителей или их представителей. Это станут делать по документу, удостоверяющему личность, через единую систему идентификации и аутентификации или другим способом.