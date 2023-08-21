Более 90 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Более 90 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Нарушения в графике вылетов и прилетов самолетов отмечаются во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». В подмосковном «Жуковском» о задержках не сообщается.
Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника — это произошло на подлете к Москве. Градоначальник отмечал, что в результате происшествия никто не пострадал.
Позднее глава Подмосковья Алексей Воробьев сообщил, что два беспилотника сбили на западе и северо-западе региона. Пострадали два человека.
На фоне новых атак беспилотников на Москву и Московскую область в аэропортах столицы вводились ограничения на вылет и прилет. На 9:00 мск все они работают штатно. 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После пассажиров этих рейсов доставят в Москву.