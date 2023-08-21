Более 90 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Нарушения в графике вылетов и прилетов самолетов отмечаются во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». В подмосковном «Жуковском» о задержках не сообщается.

Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника — это произошло на подлете к Москве. Градоначальник отмечал, что в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее глава Подмосковья Алексей Воробьев сообщил, что два беспилотника сбили на западе и северо-западе региона. Пострадали два человека.