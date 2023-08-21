Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме
Московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково» возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиагавани.
Уточняется, что они функционируют должным образом с 8.30 понедельника.
В «Домодедово» отметили, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту ранее были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.
Как стало ранее известно, ограничения на вылет и прилет в аэропортах вводились ранним утром 21 августа на фоне новых атак беспилотников на Москву и область.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника. Он уточнил, что это произошло при попытке их подлета к Москве. Градоначальник также подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.