Московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково» возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиагавани.

Уточняется, что они функционируют должным образом с 8.30 понедельника.

В «Домодедово» отметили, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту ранее были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Как стало ранее известно, ограничения на вылет и прилет в аэропортах вводились ранним утром 21 августа на фоне новых атак беспилотников на Москву и область.