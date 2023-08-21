Аэропорты Внуково и Домодедово заработали в штатном режиме

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Аэропорт Внуково начал работу с 08:30, уточнили в пресс-службе авиагавани. В это же время деятельность возобновила и авиагавань Домодедово.

Аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов утром в понедельник, 21 августа. В пресс-службах уточняли, что это было сделано в целях безопасности.

Утром в понедельник Минобороны РФ сообщало, что около 06:50 средства радиоэлектронной борьбы предотвратили попытку ВСУ атаковать Рузский район беспилотником самолетного типа. В результате этого пострадавших не выявили.

Чуть позже оборонное ведомство вновь проинформировало о сбитом украинском беспилотнике над территорией Истринского района Московской области.