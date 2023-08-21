В России появились государственные соседские чаты

Минстрой и Минцифры на платформе «VK Мессенджера» запустили государственные соседские чаты, которые призваны облегчить взаимодействие между собственниками квартир. Об этом пишет газета «Известия».

© Unsplash

Государственные соседские чаты интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом» и в рамках пилотного проекта доступны жителям Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО.

«В чатах жители могут обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению, проводить опросы для формирования общей позиции», - пояснили в Минстрое.

При этом в Минцифры обратили внимание на то, что в чат многоквартирного дома, интегрированный в приложение «Госуслуги.Дом», «может попасть только проверенный собственник квартиры».

Опрошенные изданием эксперты считают, что такой функционал позволит жителям многоквартирных домов вести общение с управляющей компанией полностью через смартфон и получать всю информацию по дому быстро и в одном приложении, что очень удобно. А отсутствие посторонних в чате повысит безопасность.