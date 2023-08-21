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Голикова: С 1 сентября все начальные классы РФ будут обеспечены горячим питанием

С 1 сентября 2023 года будет обеспечен полный охват учеников начальных классов государственных и муниципальных школ горячим питанием, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Голикова: С 1 сентября все начальные классы будут обеспечены горячим питанием
© Российская Газета

Это около 7,7 миллиона школьников. В 2023 году на эти цели предусмотрено 67 миллиардов рублей. Субсидии получат 88 регионов страны, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, для которых дополнительно выделено около 1,4 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства, реализация программы будет продолжена. В 2024-2025 годах на нее заложено в бюджете 134 миллиарда рублей - по 67 миллиардов рублей ежегодно.

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