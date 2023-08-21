В России появились государственные соседские чаты

Минстрой и Минцифры РФ в рамках пилотного проекта запустили в ряде регионов унифицированные общедомовые чаты для собственников жилья. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что проект работает на базе "VK Мессенджера" и интегрирован в приложение "Госуслуги.Дом", которое позволит решать все вопросы жильцов.

Сейчас нововведение доступно в Санкт-Петербурге, в Архангельской, Калужской, Свердловской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе.

"В чате жители могут обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению, проводить опросы для формирования общей позиции", – прокомментировали нововведение в Минстрое.

Отмечается, что запустить государственные соседские чаты было решено, поскольку иностранные мессенджеры не гарантируют безопасности персональных данных, ими часто пользуются мошенники, а переписки в них не имеют юридического статуса.

Между тем попасть в чаты собственников в "VK Мессенджере" смогут только верифицированные пользователи.