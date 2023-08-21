NHC: тропический шторм "Франклин" сформировался в Карибском море

Тропический шторм "Франклин" сформировался в Карибском море. Об этом сообщает Национальный центр по отслеживанию ураганов США (NHC). Согласно информации центра, скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 21 м/с.

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По имеющимся данным, шторм сейчас находится на расстоянии 435 км к юго-востоку от Доминиканы и направляется на северо-запад со скоростью 6 м/с.

Ранее из-за надвигающихся на столицу Соединенных Штатов торнадо и экстремального шторма офисы правительственных учреждений в Вашингтоне завершили работу на несколько часов раньше.