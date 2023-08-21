NHC: тропический шторм "Франклин" сформировался в Карибском море
Тропический шторм "Франклин" сформировался в Карибском море. Об этом сообщает Национальный центр по отслеживанию ураганов США (NHC). Согласно информации центра, скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 21 м/с.
По имеющимся данным, шторм сейчас находится на расстоянии 435 км к юго-востоку от Доминиканы и направляется на северо-запад со скоростью 6 м/с.
Ранее из-за надвигающихся на столицу Соединенных Штатов торнадо и экстремального шторма офисы правительственных учреждений в Вашингтоне завершили работу на несколько часов раньше.
Согласно распоряжению Управления кадровой службы США, сотрудники должны покинуть место работы не позднее 15:00. До этого газета Financial Times писала, что потери страховых компаний от стихийных бедствий в первой половине 2023 года стали самыми высокими за этот период с 2011 года и превысили $50 млрд.