Сербия потребовала от Молдавии объяснений из-за отказа во въезде музыканту Бреговичу

Министерство иностранных дел Сербии запросило разъяснения у молдавского внешнеполитического ведомства после того, как было отказано во въезде сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на главу МИД Ивицу Дачича.

Кроме того, Дачич отдельно указал на то, что эта ситуация "не соответствует традиционно дружественным отношениям" между двумя странами, добавив, что этот инцидент был крайне негативно воспринят сербской общественностью.

Власти Молдавии отказали во въезде в страну Бреговичу, который должен был принять участие в музыкальном фестивале Gustar. Отмечается, что о запрете было объявлено артисту уже после приземления в аэропорту Кишенева.

Брегович сообщал, что он разочарован таким решением молдавских властей и до сих пор не получил каких-либо официальных объяснений.