Гидрометцентр пообещал россиянам холодный сентябрь

Первый месяц осени в России окажется достаточно прохладным, в северных регионах ночью температура будет опускаться практически до нуля. Даже на юге температуры будут ниже обычного, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Синоптики заявили, что на севере европейской части России, в том числе и в Москве и Подмосковье, днем температура будет колебаться до 13 до 18 градусов, по ночам воздух может охладиться до нуля градусов. Хотя примерно так же было и в прошлом году, когда осень пришла не только по календарю, но и фактически.

На юге тоже будет холоднее, чем всегда. С Воронежской области до Северного Кавказа днем воздух станет нагреваться всего лишь до 20-25 градусов, что на пару градусов холоднее положенного. В периоды похолодания температура и вовсе составит от семи до 12 градусов, а днем не поднимется выше 20. Но погода при этом не будет дождливой.