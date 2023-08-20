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В Росавиации придумали, как бороться с задержками рейсов

В Росавиации придумали, как бороться с задержками рейсов после скандала с бортами авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Росавиации придумали, как бороться с задержками рейсов
© РИА Новости

Теперь регулятор выдвигает новые требования к российским авиакомпаниям. Они должны постоянно держать часть самолетов в резерве. «Подменные» лайнеры будут задействованы, если произойдут какие-либо инциденты с основными бортами.

Для этого авиаперевозчикам придётся скорректировать расписание полетов.

Кроме того, перевозчики должны поработать над сервисом в аэропортах. Росавиация будет требовать, чтобы пассажиры получали все положенные по закону услуги, если вылет задерживается.

У авиакомпании Red Wings с 12 по 15 августа произошло несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности самолетов.

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