В Росавиации придумали, как бороться с задержками рейсов после скандала с бортами авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Теперь регулятор выдвигает новые требования к российским авиакомпаниям. Они должны постоянно держать часть самолетов в резерве. «Подменные» лайнеры будут задействованы, если произойдут какие-либо инциденты с основными бортами.

Для этого авиаперевозчикам придётся скорректировать расписание полетов.

Кроме того, перевозчики должны поработать над сервисом в аэропортах. Росавиация будет требовать, чтобы пассажиры получали все положенные по закону услуги, если вылет задерживается.