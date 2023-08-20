На 92-м году жизни умер советский телеведущий Аксель Тамм

Ушел из жизни Аксель Тамм, советский и эстонский редактор, литературный критик, писатель, специалист по современной эстонской и русской советской литературе, переводчик. В частности, Тамм переводил Илью Эренбурга и Елену Вентцель (Грекову).

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В первую очередь Тамм был известен как автор-ведущий литературных программ на радио, позже - на ТВ. Среди них - "50 портретных зарисовок". По большей части его программы были посвящены советской литературе.

О кончине Тамма сообщил писатель Яак Урмет (Вимберг), вспомнив ушедшего как "необыкновенного человека, который имел огромное значение для эстонской литературы", "но закулисно".

По словам Урмета, который тоже неплохо всколыхнул, несмотря на свою относительную молодость, национальный литландшафт, он успел пообщаться с коллегой буквально за несколько дней до его кончины - "а потом он просто покинул нас".