Вильфанд рассказал о температуре Черного моря на следующей неделе

"В Калининградской области очень жаркая погода в выходные, около 35 градусов, для третьей декады это очень много. Аномально высокие температуры там будут и в начале недели - до 30 градусов. Но за счет того, что там прохладными были июль и первая половина августа, температура воды там прогрелась всего до 19 градусов. И на побережье Балтийского моря можно загорать в течение всего дня", - пояснил Вильфанд.