Патриарх Кирилл прибыл в Соловецкий монастырь

"Пребывание на Соловках не может не сопровождаться особой молитвой об отечестве нашем, о церкви нашей, о народе нашем, чтобы никогда и ни при каких условиях не возникло на земле нашей ничего подобного, что бросало бы вызов самой природе православного русского человека, чтобы никогда более не было никаких притеснений и гонений, но чтобы в этих благоприятных условиях церковь не расслабилась, осознавая, что она всегда на поле духовной брани мужественно несет свое свидетельство современным людям, помогая разобраться в сложных хитросплетениях века сего и помогая укрепиться на пути спасения. Пусть такое служение сей святой обители никогда не выпадает из внимания насельников", - приводятся в сообщении пресс-службы патриарха его слова.