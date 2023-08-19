Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в марте

"Действительно очень масштабное событие, которое пройдет в нашей стране в марте следующего года. И, кстати говоря, здесь, на площадке фестиваля "Таврида.АРТ", пройдет презентация Всемирного молодежного фестиваля. <...> Буквально несколько дней назад подводили промежуточные итоги - у нас заявлено уже более 155 стран. Это лидеры некоммерческих организаций, молодые экологи, молодые предприниматели", - сказала Разуваева.