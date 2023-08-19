Харатьян раскрыл отношение к уехавшим из России артистам

Народный артист России Дмитрий Харатьян во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ» раскрыл NEWS.ru свое отношение к артистам, уехавшим из России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. По его мнению, каждый имеет право на выбор. При этом Харатьян отметил, что считает его ошибочным.

Я никого не осуждаю, считаю, что у каждого человека есть право на выбор. Другое дело, я считаю его ошибочным. Но время покажет, рассудит. Я здесь, вместе с народом, который испытывает сейчас определенные исторические, мировые перемены, — отметил Харатьяна.

Актер добавил, что «то, что я здесь, а они (уехавшие из страны артисты. — NEWS.ru) там, говорит само за себя».

Ранее NEWS.ru рассказывал, как складывается за границей судьба уехавшего из России народного артист РФ Дмитрия Назарова, который в январе 2023 года переехал с супругой актрисой Ольгой Васильевой жить во Францию.