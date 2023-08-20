Российское общество "Знание" запустит конкурс патриотических авторских работ

"В каждом из российских творческих проектов огромное число участников. Количество талантливых людей у нас в стране невероятное. И это очень радует, потому что у сегодняшнего молодого поколения главная ценность - самореализация, на втором месте - создать счастливую семью. И то, что главная ценность - найти и реализовать себя, очень круто. Поэтому неслучайно, что целый ряд государственных проектов на это нацелен. Причем они построены на том, что взрослые не навязывают, а скорее открывают все пространство возможностей, а у молодого человека есть возможность самому выбрать", - сказал Кириенко.