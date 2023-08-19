Жителей юга России предупредили об аномальной жаре

В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в ближайшие дни ожидается аномальная жара, более характерная для юга Турции, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха поднимется до +39° в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа. По его словам, это обусловлено действием антициклонального режима.

Высокая температура воздуха, более характерная для юга Турции, чем для России, будет держаться «на выходных и в течение первой половины следующей недели».

В Тамбовской, Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях столбики термометров поднимутся до +30°. Жара ожидается также в Саратовской и Оренбургской областях, пояснил метеоролог.