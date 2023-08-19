Писательница Лена Ленина попала в больницу в Монако

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина подтвердила в беседе с kp.ru свою госпитализацию в Монако.

Ленина попала в больницу с острым отравлением. Писательница считает, что виной недуга стал завтрак в пятизвездочном отеле, который она съела за день до госпитализации. Звезда пожаловалась, что ее весь вечер тошнило, знобило и мутило.

«К счастью, еще одна моя подруга, красивая женщина с красивым, но редким, именем Елена, дозвонившись до меня и узнав симптомы, срочно решила везти меня в больницу. Спасибо ей за настойчивость, а то я в полубеспамятстве еще и отказывалась, думала, что само пройдет. А не проходило, и от обезвоживания организма начала болеть голова», — поделилась писательница.

Ленина намерена больше не есть пищу из общественных мест и желает готовить сама. Бизнесвумен хочет возить с собой на отдых свои контейнеры с полезной и «чистой» едой. Она заявила, что здоровье «важнее люкса».

Лена Ленина начала свою карьеру в модельном бизнесе. В 2005 году она стала лицом французского бренда нижнего белья Charlott. В этом же году она выпустила свою первую русскоязычную книгу «Страсть к совершенству».

С 2003 года Ленина участвовала в различных ток-шоу. В 2012-м она выпустила свой авторский проект «Прием у Лены Лениной».

У Лениной есть два бизнеса — фирма, занимающая производством рекламных роликов и телепрограмм, и сеть студий маникюра.