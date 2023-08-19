Перепись показала рост числа одиноких россиян

Больше 40% домохозяйств в нашей стране состоят из одного человека, а их доля за 20 лет выросла вдвое.

Результаты переписей проанализировали эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения Лидия Прокофьева и Ирина Корчагина в статье для журнала «Демографическое обозрение», которую изучил РБК.

Преобладание одиноких людей в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей населения. По итогам прошлой переписи в 2010 году без пары жили 14 млн россиян из 54,6 млн домохозяйств, но больше всего было семей, состоящих из двух человек, — 15,6 млн, или 28,5%.

В целом по итогам последней Всероссийской переписи населения, две трети домохозяйств (27,6 млн) состояли из одного или двух человек. Полных семей с детьми в России лишь пятая часть (20,7%).