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Жителей юга России предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара ожидается в выходные дни, а также в начале следующей недели в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

Жителей юга России предупредили об аномальной жаре
© РИА Новости

До плюс 39 градусов прогнозируется в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа. По словам синоптика, это аномальная температура, которая на 4-6 градусов выше августовской нормы.

«Это не краснодарская, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — уточнил Вильфанд.

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В ближайшие дни температура выше нормы ожидается в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Здесь будет около 30 градусов выше нуля. Высокие температуры прогнозируются и в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.

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