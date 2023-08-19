Жителей юга России предупредили об аномальной жаре

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара ожидается в выходные дни, а также в начале следующей недели в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

До плюс 39 градусов прогнозируется в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа. По словам синоптика, это аномальная температура, которая на 4-6 градусов выше августовской нормы.

«Это не краснодарская, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — уточнил Вильфанд.