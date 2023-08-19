Жителей юга России предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара ожидается в выходные дни, а также в начале следующей недели в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСС.
До плюс 39 градусов прогнозируется в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа. По словам синоптика, это аномальная температура, которая на 4-6 градусов выше августовской нормы.
«Это не краснодарская, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — уточнил Вильфанд.
В ближайшие дни температура выше нормы ожидается в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Здесь будет около 30 градусов выше нуля. Высокие температуры прогнозируются и в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.
Lenta.ru: главные новости